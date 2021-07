Neef verdachte aanslag De Vries gelinkt aan Taghi, Pool staat bekend als veelpleger

De vermoedelijke schutter van de aanslag op Peter R. de Vries is op 17-jarige leeftijd veroordeeld tot tien maanden jeugddetentie. De 21-jarige Delano G. uit Rotterdam kwam als tiener meerdere malen in aanraking met de politie.

Hij heeft tweemaal een gewelddadige straatroof gepleegd. Ook werd hij veroordeeld vanwege afpersing, vijf woninginbraken, één poging daartoe en openlijke geweldpleging. Als minderjarige stond hij onder toezicht van de jeugdreclassering.

G. en de 35-jarige Kamil E., die in de vluchtauto zou hebben gereden, werden binnen een paar uur na de aanslag aangehouden op de A4. Twee dagen na hun aanhouding komen steeds meer details over de twee naar buiten.

De Telegraaf linkt G. aan een verdachte in de strafzaak 26Koper, een onderzoek naar een groep die weer in verband wordt gebracht met Ridouan Taghi. De krant meldt dat Delano G. een neef is van Jaouad W., een belangrijke verdachte in die zaak. Bij dat strafonderzoek werd een groep mannen, onder wie W., aangehouden na de vondst van een wapenarsenaal in Nieuwegein in 2015. Taghi was toen nog niet in beeld, maar het OM vermoedt nu dat de opgepakte mannen behoorden tot de bende van Taghi. Jaouad W. zit op dit moment een gevangenisstraf uit.

