Vindicat krijgt nieuwe accreditatie: 'De vereniging doorbreekt oude patronen'

De Groningse studentenvereniging Vindicat krijgt het komende studiejaar weer een accreditatie. De vereniging krijgt daardoor weer bestuursbeurzen en wordt weer uitgenodigd voor officiële gelegenheden. Het studentencorps heeft het afgelopen halfjaar stappen in de goede richting gezet, melden de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen.

De studentenvereniging verloor vorig jaar december zijn accreditatie voor het huidige collegejaar. De beslissing werd genomen omdat Vindicat volgens de onderwijsinstellingen te weinig had gedaan om een cultuurverandering tot stand te brengen.

Er was sprake van overmatig alcoholgebruik en illegale huisfeestjes. Ook had Vindicat er te weinig aan gedaan om incidenten te voorkomen in de coronacrisis.

Nieuwe vrouwelijke rector

De universiteit en hogeschool zien dat Vindicat nu wel het nodige heeft gedaan, meldt RTV Noord. "Er zijn maatregelen ingevoerd om buitensporig alcoholgebruik tegen te gaan, er is expliciet aandacht voor de hiërarchie binnen de vereniging en het tegengaan van seksuele intimidatie, en de communicatie is verbeterd", schrijven de onderwijsinstellingen.

"Zo heeft het bestuur van Vindicat onlangs bij een incident daadkrachtig gehandeld en direct gecommuniceerd. Met de aanstaande benoeming van een nieuwe vrouwelijke rector doorbreekt men oude patronen."

De onderwijsinstellingen geven Vindicat nog wel een waarschuwing mee. "Het is een feit dat Vindicat zichzelf door ongewenste acties negatief in beeld gebracht heeft. Het bestuur moet zich daar bewust van blijven en door positieve acties laten zien dat zij de noodzakelijke veranderingen doorvoeren. Het bestuur van Vindicat krijgt het dringende advies om zich door derden te laten begeleiden."

Vindicat moet zich verder houden aan de gedragscode en alle incidenten melden. Als de vereniging de code schendt dan kan de accreditatie alsnog worden ingetrokken, net als de bestuursbeurzen.

Schunnige en seksistische opmerkingen

De studentenvereniging laat weten verheugd te zijn met het positieve eindoordeel. "De colleges van bestuur van de onderwijsinstellingen hebben een rapport opgesteld met aanbevelingen. Vindicat gaat dit rapport in de komende weken grondig bestuderen en mede op basis daarvan bezien welke eventuele verdere stappen de vereniging in de komende tijd nog kan zetten," staat in een schriftelijke reactie.

Vindicat kwam de laatste jaren geregeld negatief in het nieuws. Eind juni nog werd een lid van het corps voor onbepaalde tijd geschorst omdat hij een lijst met vrouwelijke leden heeft gemaakt en verspreid, voorzien van "schunnige" en "seksistische" opmerkingen.