Bol verrast alles en iedereen: 'Ik weet nu dat ik kan strijden met de wereldtop'

Ze verraste zichzelf, haar coaches en de internationale concurrentie. Femke Bol arriveert straks als een grote dame op het olympisch atletiektoernooi in Tokio. Met 52,37 op de 400 meter horden bij de Diamond League in Stockholm schudde de 21-jarige atlete iedereen wakker. Zelf beseft ze nog niet helemaal wat ze met haar verbluffende Nederlandse record teweeg heeft gebracht. "Ik heb me na die race wel afgevraagd: wat is er gebeurd? Het besef zal wel aan het einde van het seizoen komen." Strijd met mondiale top Met 52,37, bijna een seconde onder haar iets eerder gelopen nationale record, is Bol de op drie na snelste vrouw ooit. Dat het geen eenmalige uitschieter was, bewees ze twee dagen later in Hongarije waar ze bij een internationale meeting won in 52,81, opnieuw onder de 53 seconden. "Dat was voor mij de bevestiging dat ik met de mondiale top kan strijden. Zeker na alle emoties van Stockholm en de reis naar Hongarije was het een topprestatie."

Het gaat hard met Bol, opgeleid door Bram Peters en op nationaal sportcentrum Papendal verder geholpen door de Zwitserse toptrainer Laurent Meuwly. Het verwachtingspatroon is het laatste jaar als een vuurpijl omhoog geschoten. Twee jaar geleden debuteerde ze op de WK in Doha, waar de halve finale van de 400 meter horden het eindpunt was. In de series had ze haar ticket voor de Olympische Spelen in Tokio al veiliggesteld. Die stonden toen nog voor juli 2020 gepland. Recordregen Inmiddels is door corona alles anders geworden. In maart vorig jaar ging de Nederlandse sport plat. Later kregen de topsporters met een A-status de gelegenheid alsnog door te trainen. Het wedstrijdprogramma kwam echter pas laat in het jaar weer op gang. En vanaf dat moment maakte Bol indruk, grote indruk zelfs. Ze liep het ene nationale record na het andere en bleek uit te blinken op zowel de 400 meter vlak als de 400 meter horden. De progressie zette ze in 2021 voort. Eerst was ze een belangrijke factor in het Nederlandse succes bij de EK indoor in Polen, waar ze de titel veroverde op de 400 meter en met de ploeg op de 4x400 meter. "Ik doe wat ik kan. Ik wil altijd winnen. Het is heel fijn dat ik al zo goed loop voor de Olympische Spelen. In Stockholm had ik wel door dat ik hard ging, maar ik was zo bezig met het winnen van de race dat de tijd me wel flink verraste."

Femke Bol trainend op Papendal - ANP