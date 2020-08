Geen grote ingrepen verwacht, wel zorgen kabinet over vakantiegangers en studenten

Als premier Rutte en minister De Jonge aanstaande donderdag een persconferentie geven, hoeven we geen nieuwe, grote landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het virus te verwachten. Volgens ingewijden is het kabinet wel bezorgd over de stijgende besmettingen, maar is er geen reden voor paniek.

Waarom dan wel onverwachts deze persconferentie? Volgens politiek verslaggever Xander van der Wulp heeft dat ook te maken met de kritiek die er de afgelopen tijd is op Rutte: hij zou tijdens de vakantie onzichtbaar zijn. "Nu laat hij zichzelf weer zien en heeft hij daarmee een gelegenheid om het belang van de bestaande corona-regels nog eens te benadrukken." Minister De Jonge keert overigens eerder terug van vakantie om de persconferentie te houden.

Teststraat op Schiphol?

Ondertussen denken de meest betrokken ministers wel na over gerichte maatregelen om eventuele brandhaarden snel de kop in te drukken. Zo wordt er overwogen een speciale teststraat op Schiphol in te richten voor reizigers die uit vakantielanden komen met veel besmettingen.

Mensen die terugkomen uit die oranje gebieden krijgen het dringende advies twee weken in thuisquarantaine te gaan. Volgens Van der Wulp kijkt het kabinet naar mogelijkheden om ervoor te zorgen dat die mensen dat ook daadwerkelijk doen. Mogelijk door ze te registreren en te volgen, al ligt dat juridisch ingewikkeld.

Lokaal maatwerk

Datzelfde geldt voor allerlei maatregelen die burgemeesters kunnen nemen. Ook over de rechtmatigheid van de mondkapjesplicht die vanaf morgen in delen van Amsterdam en Rotterdam geldt, bestaan twijfels. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst komt het kabinet donderdag mogelijk met ondersteunende maatregelen om op lokaal niveau maatwerk te kunnen leveren.

Ten slotte kijkt het kabinet ook met enige zorg naar de aanstaande introductieweken op universiteiten en hogescholen. "De cijfers laten vooral in die leeftijdscategorie een stijging zien", zegt Van der Wulp. Het kabinet wil voorkomen dat die introductieweken uitgroeien tot brandhaarden van het coronavirus.