Klopjacht op verdachten moord Haïtiaanse president Moïse

In de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince wordt nog altijd jacht gemaakt op een aantal mannen die worden verdacht van de moord op president Jovenel Moïse. Inmiddels zijn zeven verdachten door de politie gedood, zes mannen zitten vast. Maar nog altijd is een aantal verdachten niet gearresteerd, .

Het gaat om degenen die de moord hebben beraamd, zegt de chef van Haïtiaanse politie. "Ze zullen worden gedood of gevangengenomen." Hij spreekt van huurlingen. Voor de tweede dag op rij waren de straten van Port-au-Prince uitgestorven.

In Haïti geldt de noodtoestand na de moord op de president. De maatregel geldt vooralsnog voor twee weken en is bedoeld om de verantwoordelijken voor de aanval op te kunnen sporen.

Paus veroordeelt moord

Vandaag komt de VN-Veiligheidsraad achter gesloten deuren bijeen om te praten over de situatie op het eiland. Vanuit de hele wereld is de moord veroordeeld. Zo sprak Paus Franciscus van een "afschuwelijke moord". Wie nu de macht heeft in Haïti is onduidelijk: de VN-gezant voor het land zegt dat dat premier Joseph is.

Jovenel Moïse (53) werd eergisternacht door zwaarbewapende aanvallers doodgeschoten in zijn huis, niet ver van Port-au-Prince. Er zaten twaalf schotwonden in zijn lichaam. De vrouw van Moïse raakte zwaargewond en is overgevlogen naar Miami voor behandeling. Haar toestand is kritiek, maar stabiel.

Moïse kwam in 2017 aan de macht na chaotisch verlopen verkiezingen. Hij werd al snel beschuldigd van corruptie en in het voorjaar eisten duizenden betogers zijn vertrek. Los van de bestuurlijke chaos kampt Haïti met corruptie, natuurrampen, geweld en armoede.