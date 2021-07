De Zeven Zussen-boekenserie krijgt toch een achtste deel

Er komt toch een laatste deel van de populaire boekenserie De Zeven Zussen van de onlangs overleden schrijfster Lucinda Riley, heeft uitgeverij Xander Uitgevers bekendgemaakt. Het achtste deel, Atlas - Het verhaal van Pa Salt, zal in het voorjaar van 2023 verschijnen.

Fans reageren enthousiast op het nieuws dat de lang verwachte ontknoping er toch nog komt, ondanks het overlijden van de schrijfster. In de serie draait het om een groep geadopteerde zussen die na de dood van hun vader allemaal een mysterieuze brief krijgen. Ze komen samen in hun ouderlijk huis aan het Meer van Genève om hun afkomst te onderzoeken.

Kort voor de verschijning van het zevende boek in de reeks, De Zevende Zus, kondigde Riley een achtste en laatste deel van de serie aan. Ze beloofde daarin de centrale vraag die als een rode draad door de serie loopt, te beantwoorden: wie is de mysterieuze adoptievader Pa Salt?

Geheimen van de serie

Voor haar dood schreef Riley een aantal belangrijke passages en maakte ze gedetailleerde aantekeningen over de plot. Het was haar uitdrukkelijke wens dat haar oudste zoon, Harry Whittaker, de serie zou voltooien. "Mijn moeder heeft mij de geheimen van de serie toevertrouwd, en ik zal mijn belofte aan haar nakomen door deze met haar lezers te delen. Zij kunnen erop vertrouwen dat de hele wereld in de lente van 2023 zal weten wie Pa Salt is en waarom hij de zussen geadopteerd heeft."

Familie en verbondenheid

Het is niet de eerste keer dat moeder en zoon samenwerken. Whittaker en Riley schreven samen al de kinderboekenserie De Beschermengel.

De Nederlandse uitgever van reeks, Sander Knol, is verheugd over het co-auteurschap. "Het verhaal van Pa Salt moet natuurlijk verteld worden. Dat Lucinda's zoon Harry zelf de romancyclus zal afronden past natuurlijk bij de magie van de serie, waarin familie en verbondenheid zo'n belangrijke rol spelen."

De boeken van de Ierse schrijfster worden over de hele wereld gelezen. Wereldwijd zijn meer dan 30 miljoen boeken van de serie verkocht, waarvan drie miljoen exemplaren in Nederland en België.