Politt soleert na geslaagde demarrage naar zege in twaalfde etappe Tour

Nils Politt gaat juichend over de finish in de twaalfde etappe - Reuters

Nils Politt heeft voor het eerst in zijn carrière een etappe in een grote ronde gewonnen. De 27-jarige Duitser van Bora-Hansgrohe zat in de twaalfde etappe van de Tour de France in een grote kopgroep en reed de laatste twaalf kilometer alleen. De korte etappe kende een chaotische start. De wind stond ideaal om waaiers te trekken en dat gebeurde dan ook direct. Veel renners raakten in de problemen, maar toen de wind weer wat ging liggen, kon iedereen snel weer aansluiten. Ondertussen waren er aan de voorkant dertien renners ontsnapt. Net als woensdag zat ook nu wereldkampioen Julian Alaphilippe weer mee. Ook Brent Van Moer, die in de vierde etappe driehonderd meter verwijderd was van de ritzege, was het wederom gelukt om in de vlucht van de dag te zitten.

Julian Alaphilippe in de twaalfde etappe - Reuters

De voorsprong van de grote groep liep snel op en kwam boven de tien minuten uit. Omdat vrijwel alle sprintersploegen iemand mee hadden gestuurd, werd al snel duidelijk dat de twaalfde etappe niet in een massasprint zou eindigen. Tour voorbij voor Sagan Voor Peter Sagan zit er deze Tour helemaal geen sprint meer in. De Slowaak maakte een uur voor de start bekend dat hij niet meer op de fiets zou stappen. Als gevolg van een slijmbeursontsteking heeft hij te veel last van zijn knie om nog verder te rijden in de Ronde van Frankrijk. Sagan, die in zijn carrière twaalf keer een etappe won in de Tour, kwam er deze editie niet aan te pas in de sprints. Hij gaat zich nu richten op de Olympische Spelen in Tokio.

