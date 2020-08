ADO presenteert dit keer Ratiu, een rechtsback en buitenspeler ineen

Het persbericht van ADO meldt dat Ratiu een rechtsback is die ook als vleugelaanvaller kan spelen. Hij debuteerde vorig jaar in de Europa League bij Villarreal, maar in de Spaanse competitie speelde hij nog niet.

Volgens Martin Jol, hoofd van het technisch hart van ADO, is Ratiu een buitenkansje voor de club. "Het voordeel van Andrei is dat hij op meerdere linies aan de rechterkant kan spelen. Als hij als back speelt, is hij dan ook zeer offensief ingesteld."

Eerder versterkte ADO zich met Peet Beijen, Samy Bourard, Kees de Boer, Amar Catic en Boy Kemper.

Utrecht laat Van Rooijen ervaring opdoen bij Excelsior

Bij FC Utrecht verhuren ze juist een speler. Om ervaring op te doen vertrekt de 21-jarige Mitchell van Rooijen naar Excelsior. De middenvelder had in de Domstad veel concurrentie. Onder anderen van Simon Gustafson, Adam Maher en Bart Ramselaar.