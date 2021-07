UEFA bekroont Kuipers met aanstelling voor EK-finale

De EK-finale tussen Engeland en Italië van aanstaande zondag op Wembley staat onder leiding van Björn Kuipers. Dat heeft de UEFA bekend gemaakt. Het is voor het eerst dat een Nederlander is aangesteld om de EK- of WK-finale in goede banen te leiden.

De geruchten over de aanstelling van Kuipers hingen al dagen in de lucht na berichten uit Turkse media.

Voor de 48-jarige Kuipers wordt het zijn vierde grote internationale finale. Eerder floot hij de eindstrijd van de Europa League en de Confederations Cup (beiden in 2013) en de finale van de Champions League in 2014.

Kuipers floot dit toernooi eerder Denemarken-België (1-2) en Slowakije-Spanje (0-5) in de groepsfase en Tsjechië-Denemarken (1-2) in de kwartfinale.

Laatste toernooi?

Met zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra is Kuipers bezig aan zijn vijfde grote eindtoernooi. Ook was het trio actief op het EK van 2012 en 2016 en het WK van 2014 en 2018.

De kans is zeer groot dat dit het laatste eindtoernooi is van Kuipers. De arbiter liet vorig jaar, voordat het EK werd uitgesteld, weten dat het EK zijn laatste internationale kunstje wordt.