Eerste Wimbledon-finale voor toernooifavoriet Barty en uitdaagster Plísková

Ashleigh Barty - AFP

Ashleigh Barty heeft voor het eerst de finale van Wimbledon bereikt. De 25-jarige nummer één van de wereld was in twee attractieve sets te sterk voor oud-kampioene Angelique Kerber: 6-3, 7-6 (3). De 25-jarige Australische stuit zondag in de eindstrijd op Karolína Plísková, die zich in drie sets ontdeed van Aryna Sabalenka, bij absentie van Naomi Osaka en titelhouderster Simona Halep als tweede geplaatst bij het grastoernooi. Ook voor de 29-jarige Tsjechische, die met 5-7, 6-4, 6-4 aan het langste eind trok, wordt het haar eerste finale in Londen. Het is voor het eerst sinds 1977 dat er om de titel gespeeld gaat worden door twee speelsters die niet eerder zo ver kwamen op Wimbledon. Destijds was de Engelse Virginia Wade met 4-6, 6-3, 6-1 te sterk voor de Rotterdamse Betty Stöve. Voortvarende start Kerber, die in 2016 even op de eerste plaats van de wereldranglijst stond maar thans de 25ste positie inneemt, startte voortvarend tegen Barty en creëerde meteen twee breakpoints. Tot het gewenste resultaat kwam het niet. Sterker, een game later keek de Duitse zelf tegen 30-40 aan en werd een smash waarop Barty goed anticipeerde haar fataal. Pas op 5-3 kreeg Kerber na de derde dubbele fout van de Australische een nieuwe kans de schade te repareren, maar juist op dat moment liet Barty zien waarom ze al sinds september 2019 de wereldranglijst aanvoert: met scherp spel trok ze de game - en set - alsnog naar zich toe.

Angelique Kerber - AFP

Drievoudig grandslamwinnares Kerber, die in 2016 de finale op Wimbledon verloor maar twee jaar later wél de titel voor zich opeiste, liet zich niet uit het veld slaan. Met een sterke spreiding hield ze Barty flink bezig en dat loonde al snel in de tweede set: in de eerste opslagbeurt van de Australische wist Kerber een breek te forceren. Machtige forehand Dat voordeeltje wist ze lang vast te houden, maar toen Kerber voor de set ging serveren, haalde Barty met haar machtige forehand en lastige backhand slice andermaal het beste in zichzelf boven. Ze brak de Duitse op love en kwam dankzij een foutloze opslagbeurt vervolgens op 5-5. De tiebreak moest de beslissing brengen. Die begon Kerber nerveus met een makkelijke fout en na een dubbele fout keek ze al tegen een 4-0 achterstand aan. Twee punten later had Barty zes matchpoints op rij te pakken. Op het vierde beslechtte ze het pleit in haar voordeel. "Ik denk dat dit een van de beste wedstrijden was die ik ooit heb gespeeld", sprak Barty, die dicht bij haar tweede grandslamtitel na Roland Garros (2019) is. "Angie dwong mij om het beste van mezelf te laten zien." Plísková rekent af met Sabalenka De Australische, in 2011 juniorenkampioene in Londen maar bij de senioren nooit verder reikend dan de vierde ronde, krijgt in de finale dus te maken met Karolína Plísková, die in een boeiende wedstrijd met ruimschoots meer winners dan onnodige fouten knap afrekende met de Wit-Russin Arina Sabalenka.

Karolína Plísková - AFP

In de eerste set liep Plísková, die drie grastoernooien op haar naam heeft staan maar op Wimbledon nooit voorbij de vierde ronde wist te komen, makkelijk door haar servicegames heen. Sabalenka daarentegen kreeg verdeeld over drie games maar liefst acht breakpoints tegen. De Wit-Russin redde zich keer op keer door krachtige servicewerk. Zo had ze op 5-5 aan drie opslagen genoeg om een 0-40 achterstand weg te poetsen. De 29-jarige Plísková, die zonder setverlies de laatste vier had bereikt, begon de game erop met twee afzwaaiers, waaronder een makkelijke volley. En even later keek ze tegen haar eerste breakpoint tegen aan, een setpoint zelfs in dit geval. Waar Sabalenka op die momenten telkens een knappe service uit haar racket toverde, produceerde de Tsjechische haar tweede dubbele fout. Hoogstaande partij Het onnodige setverlies bleek de als achtste ingeschaalde Plísková amper te deren. Ze pikte op eigen service de draad meteen weer op en slaagde er op 2-2 nu wel een keer in om een breakpoint te verzilveren. Een sterke return op 40-0 bracht haar op koers naar winst van de tweede set.

Aryna Sabalenka baalt van een misser - AFP