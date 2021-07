Barty ten koste van oud-winnares Kerber voor het eerst naar finale Wimbledon

Kerber, die in 2016 ook even op de eerste plaats van de wereldranglijst stond maar thans de 25ste positie inneemt, startte voortvarend en creëerde meteen twee breakpoints. Tot het gewenste resultaat kwam het niet. Sterker, een game later keek ze zelf tegen 30-40 aan en werd een smash waarop Barty goed anticipeerde haar fataal.

Ashleigh Barty heeft voor het eerst de finale van Wimbledon bereikt. De 25-jarige nummer één van de wereld was in twee attractieve sets te sterk voor oud-kampioene Angelique Kerber: 6-3, 7-6 (3).

Drievoudig grandslamwinnares Kerber, die in 2016 de finale op Wimbledon verloor maar twee jaar later wél de titel voor zich opeiste, liet zich niet uit het veld slaan. Met een sterke spreiding hield ze Barty flink bezig en dat loonde al snel in de tweede set: in de eerste opslagbeurt van de Australische wist Kerber een breek te forceren.

Dat voordeeltje wist ze lang vast te houden, maar toen Kerber voor de set ging serveren, haalde Barty met haar krachtige forehand en lastige backhand slice andermaal het beste in zichzelf boven. Ze brak de Duitse op love en kwam dankzij een foutloze opslagbeurt vervolgens op 5-5.

De tiebreak moest de beslissing brengen. Die begon Kerber nerveus met een makkelijke fout en na een dubbele fout keek ze al tegen een 4-0 achterstand aan. Twee punten later had Barty zes matchpoints op rij te pakken. Op het vierde beslechtte ze het pleit in haar voordeel.

Barty, in 2011 juniorenkampioene in Londen maar bij de senioren nooit verder reikend dan de vierde ronde, speelt zaterdag in de finale tegen de winnares van de wedstrijd tussen Arina Sabalenka uit Belarus en de Tsjechische Karolina Pliskova.