Zonderland tempert verwachtingen richting Spelen: 'Het lichaam is op'

Zonderland hoopt op wonder, maar tempert verwachtingen: 'Het lichaam is op' - NOS

In januari zei Zonderland in gesprek met de NOS nog een joker achter de hand te hebben voor de Spelen.

Als het jaar uitstel van de Zomerspelen voor één atleet slecht uitkomt, dan is het wel voor de inmiddels 35-jarige olympisch kampioen van Londen 2012. Op de vraag hoe het met hem gesteld is, antwoordt hij aanvankelijk nog met Friese nuchterheid. "Het kan beter. Ik ben nog steeds niet waar ik wil zijn, eigenlijk."

Met ongekend zwaar gemoed heeft Epke Zonderland donderdag de tijd genomen om de laatste stand van zaken door te nemen, iets meer dan twee weken voor aanvang van de Olympische Spelen. Verwacht niet te veel van hem in Tokio, waarschuwt 's werelds meest succesvolle turner op rekstok. "Dat doe ik namelijk zelf ook niet. Het lichaam is op."

"Vroeger kon ik trainen wat ik wilde en was er niets aan de hand. Dat is de laatste jaren wel anders geworden. Ik heb een heel goede periode gehad, tot februari van dit jaar. Daarna lukte eigenlijk niets meer."

Wat hem precies scheelt zegt Zonderland, arts van professie, eigenlijk ook niet te weten. "Ik ben gewoon niet fit en word vaak ziek. Ik heb het idee dat mijn lichaam op is, of zo. Hoe ouder ik word, hoe moeizamer het turnen gaat. Momenteel heb ik het idee dat ik tegen een muur op loop."

"Misschien zit het de laatste twee weken van de voorbereiding eindelijk een keertje mee en kan ik een goede kwalificatie turnen. Of ik daarmee de finale haal, is tot daaraan toe. Als ik in ieder geval maar in de buurt van mijn gebruikelijke vorm kan komen. Momenteel is het voor mezelf nog niet goed genoeg."

"Het speelt soms door mijn hoofd dat het misschien verstandiger is om niet af te reizen naar Japan", bekent de Lemster. "Dat komt doordat ik nog niet het niveau heb om mee te doen. Ik houd me op zulke momenten vast aan de keren dat ik een kleine opleving ken."

"Op het moment dat de vraag in je hoofd gaat zitten of het überhaupt lukt je voor de finale te kwalificeren, moet je je zorgen maken. Mijn instelling in Tokio zal heel anders zijn. Met het niveau dat ik normaal heb, stel je de vraag of je medailles zal pakken of niet. Daar ben ik nu niet mee bezig. Nu zou het al heel, heel bijzonder zijn als ik de finale haal."

Enkele minuten later zegt Zonderland zelfs onomwonden zich zorgen te maken voor de kwalificatie in Tokio. Op de eerste dag van de Spelen moet hij om tien uur 's ochtends een oefening neerzetten die hem toegang verschaft tot de finale, de eindstrijd tussen de acht beste turners ter wereld.

Het meest frustrerende: "Je weet dat het er ergens wel in zit, het komt er alleen niet meer uit. Er is geen sprake geweest van een opbouw van het seizoen. De eerste maanden van het jaar ging het heel erg goed. Daarna zakte het in. Het EK in Basel, waar ik de kwalificatie niet doorkwam, was al een eerste aanwijzing. Sindsdien blijft het kwakkelen, echt niveau halen is nog steeds niet gelukt. Ik kan niet goed uitleggen wat eraan scheelt. Het energieniveau is gewoon niet voldoende om een topprestatie te leveren."

Laatste kunstje

Dat Zonderland niet voortijdig de handdoek gooit, komt puur en alleen door de grootsheid van de Olympische Spelen. "Voor ieder ander toernooi had ik me afgemeld."

"Je weet dat er een moment komt dat je carrière is afgelopen. Het is fijn om te weten dat ik momenteel de grens van mijn kunnen heb bereikt. Meedoen in Tokio kan nog net. Of net niet. Dat zal moeten blijken. Hoe dan ook: het is mooi geweest."