Vos sprint naar dertigste ritzege in Giro Donne, de tweede van deze editie

Marianne Vos heeft de zevende etappe in de Giro Donne gewonnen. De 34-jarige renster van Jumbo-Visma bleef na 110 kilometer in de oplopende finishstraat in Puegnago Del Garda de Italiaanse Elisa Longo Borghini en klassementsleidster Anna van der Breggen voor.

Lucinda Brand was eerder op de dag in de aanval gegaan, maar werd ruim voor de finale teruggepakt. In de laatste van in totaal vier rondes ging het tempo omhoog. Marta Bastianelli probeerde het nog met een demarrage, maar de Italiaanse werd op 6 kilometer van de streep bijgehaald.

Vos boekte - na haar ritwinst van afgelopen zondag - haar tweede dagzege in deze editie en haar 30ste overwinning in de Giro. De eerste keer dat ze juichend de armen in de lucht stak, was in 2007.

'Ongelofelijk'

"Wat een nummer", reageerde Vos na haar zoveelste succes in haar geliefde Giro voor de vrouwen. "Het totaal aantal ritzeges is ongelofelijk. Dit was niet iets waar ik van tevoren op had gerekend. Iedere dag is een nieuwe dag in deze Giro en moet je klaar zijn om ervoor te vechten. Mijn team is ook een inspiratie voor me. Ze brachten me opnieuw in de juiste positie."

In het algemeen klassement houdt Van der Breggen een voorsprong van bijna drie minuten op haar Zuid-Afrikaanse ploeggenote Ashleigh Moolman-Pasio. Demi Vollering, ook al een renster van SD-Worx, volgt kort daarna op de derde plaats. De Giro duurt tot en met zondag.