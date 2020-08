Zware explosie in Beiroet, veel gewonden en enorme schade

De Libanese hoofdstad Beiroet is opgeschrikt door een zware explosie. De ontploffing vond plaats in het havengebied, maar was in grote delen van de stad voelbaar. Er zijn dikke rookwolken te zien boven de stad.

De minister van Volksgezondheid van het land zegt tegen een nationale televisiezender dat de schade groot is en dat er veel gewonden zijn gevallen. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera zijn er honderden gewonden gevallen.

"Ik kijk uit op enorme rookwolken over de haven van Beiroet, het is een enorme klap geweest", zegt correspondent Daisy Mohr in Nieuws en Co op NPO Radio 1. "Het gebeurde in een opslagplaats in de centrale haven van de stad. Wat er lag weten we niet precies, maar dat het explosief was is wel zeker." Lokale media melden dat in dat gebied ook vuurwerk ligt opgeslagen.