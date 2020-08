Zeker 25 doden en meer dan 2500 gewonden na zware explosie in haven Beiroet

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders die in Beiroet zijn contact op te nemen met familie of vrienden.

Onder de gewonden zijn vijf mensen die betrokken zijn bij de Nederlandse ambassade in Beiroet, onder wie zeker vier Nederlanders. De slachtoffers zijn werkzaam bij de ambassade of een partner van een ambassademedewerker, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een van hen is zwaargewond.

Premier Hassan Diab zegt dat de explosieven er sinds 2014 lagen opgeslagen en dat de verantwoordelijken zullen boeten voor wat er gebeurd is. Details over de opslagplaats zullen later bekend worden gemaakt, zegt hij. Diab roept bevriende landen op Libanon te hulp te schieten bij deze grote catastrofe. Beiroet is in rouw, sprak hij.

De ontploffing vond plaats in het havengebied, maar was in de hele stad en ver daarbuiten voelbaar. Er zijn dikke rookwolken te zien boven de stad. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het gebeurde op een plaats waar zwaar explosieve materialen lagen opgeslagen.

"Ik kijk uit op enorme rookwolken over de haven van Beiroet, het is een enorme klap geweest", zegt correspondent Daisy Mohr in Nieuws en Co op NPO Radio 1. "Het gebeurde in een opslagplaats in de centrale haven van de stad."

Volgens Mohr stond de opslagplaats al even in brand, toen een grote explosie volgde. "Die knal was tot ver buiten de stad te horen. De ontploffing was zo hevig dat ramen en deuren naar binnen vlogen, ook in wijken die ver van de plaats van de explosie verwijderd liggen. De haven ligt vrij centraal, dus iedereen in de wijde omtrek heeft schade." Zelfs inwoners van Cyprus zeggen de knal te hebben gehoord.

Het Rode Kruis in Libanon heeft een dringende oproep gedaan om bloed te doneren. "Er is een dringende behoefte aan alle bloedgroepen", staat in een tweet. De hulporganisatie zegt duizenden telefoontjes binnen te krijgen via het noodnummer. "We vragen mensen alleen het noodnummer te bellen in kritieke en ernstige gevallen zodat we de mensen die het het meest nodig hebben het eerst kunnen helpen."

Zo zag het er kort na de explosie uit in de stad: