Een 40-jarige vrouw uit Den Haag is met de schrik vrijgekomen nadat een stoeptegel door haar ruit was gegooid. De tegel werd gisteren vanaf een voetgangers- en fietsbrug op de ondergelegen weg geworpen.

De vrouw reed rond 14.45 uur over de Lozerlaan in de richting van Kijkduin toen de tegel door haar raam kwam. Ze is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel, maar was niet gewond.

De politie heeft nog niemand aangehouden en roept getuigen op zich te melden, meldt Omroep West.