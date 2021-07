Sterke toename aantal besmettingen, kabinet denkt aan maatregelen uitgaan en toeristen

Op woensdag en donderdag is het aantal positieve tests vrijwel altijd hoger dan in de rest van de week. Dat komt omdat mensen zich in het weekend minder laten testen en er in de loop van de week vervolgens een 'inhaaleffect' ontstaat.

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 5475 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 1815 meer dan gisteren. Afgelopen week werden gemiddeld 2308 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 277 procent meer dan de zeven dagen daarvoor.

Als er door het snel oplopende aantal besmettingen nieuwe maatregelen nodig zijn dan kondigt het kabinet die morgen aan, zegt demissionair minister De Jonge. Ingewijden zeggen tegen de NOS dat het kan gaan om maatregelen voor clubs en discotheken, meerdaagse festivals en bij het toelaten van toeristen in Nederland. Ook zou het testen voor toegang tijdelijk afgeschaft kunnen worden.

De Jonge: "We zien een hele snelle stijging die zich nog niet vertaalt in ziekenhuisopnames, maar het gaat wel snel." Of er maatregelen nodig zijn hangt af van een spoedadvies van het OMT, het Outbreak Management Team. Het kabinet vroeg dat gisteren aan.

Persconferentie?

Het is nog niet zeker of er maatregelen nodig zijn. "Waar we steeds hebben ingegrepen was vanwege het beschermen van kwetsbaren en het niet overbelasten van ziekenhuizen. De besmettingen van nu komen in hoge mate voor bij jongeren en die komen niet onmiddellijk in het ziekenhuis."

Is dat toch het geval dan is er morgen mogelijk een persconferentie van het kabinet.

Vakanties

Wel zegt De Jonge dat Nederland een code rood-land kan worden waardoor Nederlanders niet meer welkom zijn in andere landen of aan strenge inreisvoorwaarden moeten voldoen. Dat kan gevolgen hebben voor vakanties.

De Jonge adviseert nogmaals iedereen, voor wie dat mogelijk is, zich te laten vaccineren. "Of je kiest daarvoor, of je kiest er dan toch min of meer voor dat je ergens de komende maanden ziek wordt van corona. Bescherm jezelf en bescherm onze vrijheden."

Vorige week lag het aantal besmettingen rond de 700 tot 800, gisteren was dat opgelopen tot 3600.