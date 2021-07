Japan scherpt maatregelen aan: Olympische Spelen gehouden voor lege tribunes

De Olympische Spelen worden deze zomer gehouden voor lege tribunes. Vanwege de opnieuw uitgeroepen noodtoestand in Tokio is besloten ook geen toeschouwers uit Japan toe te laten bij het evenement in de Japanse hoofdstad.

"We hadden geen andere keuze", aldus Seiko Hashimoto, de voorzitster van het organisatiecomité van Tokio.

Eerder was al besloten dat er geen toeschouwers uit het buitenland welkom waren. Donderdag werd er opnieuw overleg gevoerd tussen de plaatselijke autoriteiten en het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Voorzitter Thomas Bach van het IOC arriveerde donderdag in de hoofdstad.

Vierde keer

De stadions zouden aanvankelijk voor 50 procent gevuld mogen worden, met een maximum van 10.000 bezoekers. De afgelopen weken klonken er echter al kritische geluiden dat door het toelaten van fans de druk op de gezondheidszorg alleen maar zou toenemen.

Het is de vierde keer dat de noodtoestand gaat gelden in de regio van Tokio, sinds de uitbraak van het coronavirus. Deskundigen verwachten dat het aantal besmettingen richting de Spelen nog verder zal oplopen.

Geen alcohol en karaoke

Premier Yoshihide Suga liet weten dat de besmettelijke deltavariant van het virus de oorzaak is van de stijging. Hij kondigde al aan dat er strenge maatregelen genomen zouden worden om te voorkomen dat de olympische atleten, die de komende weken arriveren in Japan, en bezoekers eventueel het coronavirus verspreiden.

De Spelen beginnen 23 juli en eindigen 8 augustus.