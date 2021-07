Cel en tbs voor gevangene Nieuwegein die bewakers aanviel met mes en olie

Een man die in de gevangenis van Nieuwegein twee bewakers aanviel, is veroordeeld tot zes jaar cel en tbs met dwangverpleging. Volgens de rechter is hij schuldig aan poging tot moord, zware mishandeling en poging tot zware mishandeling.

De 28-jarige Brian N. viel de bewakers aan op Nieuwjaarsdag. Hij had in de gevangeniskeuken olie opgewarmd in een pan en naar zijn cel meegenomen. Toen een bewaker de cel controleerde, gooide N. de olie plotseling over zijn gezicht. Vervolgens stak hij de bewaker drie keer met een aardappelschilmesje in zijn rug.

Een collega van het slachtoffer wilde N. daarna overmeesteren, maar gleed uit over de olie. N. dook vervolgens op de toegesnelde bewaker en duwde zijn duimen in de ogen van de man.

De neergestoken bewaker werd met brand- en steekwonden opgenomen in het ziekenhuis. Ook had hij een klaplong. De ander kon vrij snel weer naar huis.

Voorbedachten rade

N. heeft bekend en vertelde de rechter over een telefoongesprek dat hij kort voor de aanval had met zijn moeder. Daarin zei hij dat hij de bewakers wilde doden. De rechter vindt daarom dat er sprake is van voorbedachten rade.

Justitie had acht jaar cel geëist. De straf valt twee jaar lager uit, omdat N. onder een zwaarder regime komt vast te zitten. "Ook krijgt hij minder vrijheden. Tot slot houdt de rechtbank bij de strafoplegging rekening met het feit dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is", laat de rechtbank weten.