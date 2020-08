Jongelingen Reis en Bakker mogen hopen op Champions League-debuut

Paris Saint-Germain heeft de twintigjarige Bakker toegevoegd aan de spelerslijst voor de Champions League. De Nederlandse linksback was de afgelopen weken basisspeler bij de Franse club en mag nu ook worden ingezet in de Champions League. Bij Paris Saint-Germain werden de vertrokken Thomas Meunier en Edinson Cavani geschrapt van de lijst.

Reis verruilde vorig jaar FC Groningen voor Barcelona, maar speelde nog geen minuut in de hoofdmacht van Barcelona. De twintigjarige middenvelder speelde dit seizoen in het tweede elftal van de Catalanen. Naast Reis voegde Barcelona ook Jorge Cuenca toe aan de lijst.

De clubs die nog actief zijn in het Europese bekertoernooi hadden tot dinsdag de tijd om wijzigingen aan te brengen aan de spelerslijst . Iedere club mag bij de UEFA maximaal 25 spelers inschrijven voor de Champions League. Dat geldt overigens niet voor spelers die voor komend seizoen zijn gehaald. Een bijvoorbeeld daarvan is Leroy Sané bij Bayern München.

Omdat de 19-jarige aanvaller na 1 januari 1998 geboren is (22 mei 2001) en al twee jaar onafgebroken in dienst is van Bayern München, kan hij zonder gevolgen op de B-lijst worden geplaatst. Spelers van de B-lijst mogen ook worden opgesteld in Champions League-wedstrijden.

De Duitse club haalde ook onder anderen Lasse Mai, die onder dezelfde regeling valt als Zirkzee, van de lijst. Daardoor kon Bayern twee nieuwe spelers aan de A-lijst toevoegen en heeft de club dus meer spelers beschikbaar voor de Champions League-wedstrijden.