KNVB-directie op weg naar Portugal voor gesprek met Van Gaal

De directie van de KNVB is onderweg naar Portugal voor een gesprek met Louis van Gaal. Eric Gudde, directeur betaald voetbal en Nico-Jan Hoogma, directeur topvoetbal, praten vandaag of vrijdag met Van Gaal om te peilen of hij bondscoach van het Nederlands elftal wil worden.

De Nederlandse voetbalbond heeft behoefte aan een ervaren trainer die het Nederlands elftal naar het WK van 2022 in Qatar kan leiden. Op basis van een interne evaluatie naar het mislukte EK voetbal heeft de KNVB een analyse en een profielschets gemaakt, waarbij Van Gaal op nummer één staat.

Na het vertrek van Frank de Boer na de uitschakeling op het EK voetbal is de KNVB naarstig op zoek naar een opvolger. Vorige week werd al duidelijk dat Joachim Löw, Alfred Schreuder, Henk ten Cate en Erik ten Hag niet beschikbaar zijn voor een avontuur in Zeist. Giovanni van Bronckhorst zei wel open te staan voor het bondscoachschap.

'Veredeld stelletje sterren'

Van Gaal wilde vorige week niet inhoudelijk reageren op de vraag of hij voor de derde keer bondscoach wilde worden. Tijdens een speech na afloop van de 'uitzwaaitraining' van de Oranje-voetbalsters haalde hij nog opzichtig uit naar de spelers van het Nederlands elftal. "Kijk nu eens naar het Europees kampioenschap heren. Dan zie je dat een veredeld stelletje sterren het niet kunnen."

De 69-jarige Van Gaal was van 2000 tot en met 2001 en van 2012 tot en met het WK van 2014 al bondscoach van het Nederlands elftal. In 2014 leidde hij Oranje naar de derde plek.