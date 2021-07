Advocaat haalt uit naar Feyenoord over bonus voor Europees voetbal: 'Zo laag'

Advocaat nam afgelopen seizoen afscheid van Feyenoord, nadat hij via de play-offs deelname aan de tweede voorronde van de Conference League, het nieuwe Europese clubtoernooi, had afgedwongen. "Dat is Europees voetbal", zegt Advocaat. "Maar daar hebben ze bij Feyenoord trouwens een ander idee over. Zij vinden dit kennelijk geen Europees voetbal. Dat krijgt nog wel een staartje."

Mei 2021: Advocaat neemt in tranen afscheid in De Kuip - NOS

In het contract van Advocaat bij Feyenoord zou staan dat hij een bonus voor Europees voetbal zou krijgen. De Conference League werd echter niet genoemd in die verbintenis. "Want die competitie bestond toen nog niet", legt Advocaat uit. "Ik moest dit toch even kwijt, want ik vond dat zo laag."

Advocaat is momenteel in gesprek met Feyenoord over deze kwestie. Op de vraag of er beweging in zit antwoordde hij: "Ja, negatieve beweging."