Twintig woningen ontruimd na explosie in riool in Hengelo

Zo'n twintig woningen in Hengelo (Overijssel) zijn ontruimd na een explosie in een riool. Een medewerker van een groenbedrijf was vlak voor de explosie bezig onkruid weg te branden bij een put.

De hulpdiensten hebben de omgeving afgezet en onderzoeken welke stof de explosie heeft veroorzaakt, meldt RTV Oost. Door de ontploffing is onder meer een stuk straat omhooggekomen.

De gemeente heeft inspecteurs ingeschakeld die gaan onderzoeken of de woningen ook schade hebben opgelopen. Uit voorzorg heeft netbeheerder Enexis het gas en elektra uitgeschakeld.