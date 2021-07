NOS Voetbalpodcast #166: 'Makkelie zat 80 procent mis bij penalty Engelsen'

De finale van het EK voetbal is bekend. Engeland versloeg woensdag Denemarken en speelt zondag tegen Italië, dat eerder Spanje al uitschakelde. In de NOS Voetbalpodcast blikt presentator Arno Vermeulen alvast vooruit met Jeroen Stekelenburg, Jeroen Grueter en Jan Roelfs.

Maar niet voordat er ook nog even teruggekeken is op de halve finales. De zege van de Engelsen op de Denen noemen de commentatoren verdiend, maar er is wel discussie over de strafschop die Danny Makkelie in de verlenging aan Engeland toekende en waaruit Harry Kane het winnende doelpunt maakte.

"Het is een lastige", zegt Vermeulen. "Ik vind dat Makkelie hiermee weg kan komen, omdat er contact is tussen de spelers. Van mij had-ie hem niet hoeven geven, maar als hij 'm geeft vind ik het prima dat de VAR niet ingrijpt. Ik vond het geen 100 procent verkeerde beslissing."