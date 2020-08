Sven Kramer: doelpuntenmachine en wielrentalent kiest voor schaatsen

Sven Kramer - ANP/NOS

Schaatsen, wielrennen en voetballen; Sven Kramer was in zijn jonge jaren een fanatiek sporter, maar moest uiteindelijk een keuze maken. "Ik heb ergens wel spijt gehad dat ik niet voor het wielrennen heb gekozen", zo erkende Kramer in 2018 in een interview met Wielerrevue. Maar de beslissing om voor het schaatsen te kiezen, heeft hem wel vier gouden, twee zilveren en drie bronzen olympische medailles opgeleverd. In de verkiezing van de beste olympiër aller tijden is Kramer met die prestatie op de zesde plek geëindigd.

Elke avond top-15 op Langs de Lijn Na een enquête onder meer dan tweehonderd personen uit de sportwereld heeft Langs de Lijn de top-15 van grootste Nederlandse olympiërs samengesteld. Van 26 juli t/m 9 augustus wordt elke avond rond 21.00 uur op NPO Radio 1 een de olympische legendes belicht.

Zowel het wielrennen als het schaatsen is Kramer met de paplepel ingegoten. Vader Yep combineerde het bestaan als topschaatser met het rijden van wielerwedstrijden. De jonge Kramer moest wachten tot hij veertien was voordat hij zijn eerste koers mocht rijden. Zijn ouders vonden het voor die tijd nog te gevaarlijk. Toen hij eindelijk toestemming had gekregen, sloeg Kramer in zijn eerste wedstrijd over de kop.

Kramer kan ook goed uit de voeten op de racefiets - ANP

Schaatsen en wielrennen was echter niet genoeg voor de Kramers. Net als zijn vader Yep, ging Sven voetballen en ook op het voetbalveld bleek hij erg fanatiek. "Het was een gedreven mannetje. En de wil om te winnen was heel groot, net zoals we nu bij het schaatsen zien", vertelde Sjoerd Hoekstra, de jeugdtrainer van Kramer in de jaren negentig. Kramer was een echte doelpuntenmachine bij vv Mildam. Hij voetbalde uiteindelijk tot de c'tjes bij de plaatselijke voetbalclub. De trainingsintensiteit bij het schaatsen ging omhoog, waardoor Kramer een keuze moest maken. "Ik denk dat Sven wel de goede keuze heeft gemaakt", aldus Hoekstra. Dromen van de dubbel De keuze voor het schaatsen bleek inderdaad geen slechte. Op 19-jarige leeftijd won Kramer zijn eerste olympische medaille op de Spelen in Turijn (2006). Op de 5.000 meter was alleen de Amerikaan Chad Hedrick sneller. Vier jaar later, op 13 februari 2010, won Kramer zijn eerste gouden olympische plak op de 5 kilometer. In Vancouver verbeterde hij en passant ook het acht jaar oude olympisch record van Jochem Uytdehaage. Ook op de 10 kilometer was de toen 23-jarige Kramer de grote favoriet, maar zijn droom om de dubbel te pakken, werd ruw verstoord door een verkeerde baanwissel, gevolgd door diskwalificatie.

2018: Kramer behaalt voor de derde opeenvolgende keer goud op de olympische 5 kilometer - AFP