Engelse media lyrisch na plek in EK-finale, trots en teleurstelling in Denemarken

Het is vooral Harry Kane die de voorpagina's van de kranten siert: hij maakte het winnende doelpunt uit een omstreden strafschop die werd gegeven door scheidsrechter Danny Makkelie. Makkelie legde de bal op de stip, nadat Raheem Sterling licht was aangetikt. Videoscheidsrechter Pol van Boekel ging mee in de beslissing.

Na het bereiken van de eerste EK-finale in 55 jaar heerst in de Engelse media vooral extreme blijdschap, een dag na de 2-1 overwinning op Denemarken. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate versloeg Denemarken in de verlenging.

Kane mist penalty, maar schiet in rebound alsnog raak in verlenging: 2-1 - NOS

Vooral het historische aspect - Engeland staat voor het eerst in 55 jaar in de finale van een groot toernooi en zelfs voor het eerst in een EK-finale - wordt aangehaald door de Engelse kranten. "Engeland droomt, nu wacht de eerste finale sinds 1966" kopt The Guardian en "De geschiedenisschrijvers", noteert The Independent.

De Daily Mail haakt in op de tragedies die het Engelse voetbalteam kende in het verleden. "Vier verloren halve finales met verlenging en de vijfde werd eindelijk gewonnen. De spelers en technische staf stonden arm in arm te zingen." The Sun schrijft: 'We have Dane it!', verwijzend naar tegenstander Denemarken.

Ook oud-voetballer en BBC-analist Gary Lineker kon zijn ogen niet geloven. "Het zat er al zo lang aan te komen en eindelijk is het gebeurd. Ik twijfelde of ik dit ooit nog zou meemaken in mijn leven. Het lijkt erop dat we voor de verandering eens wat geluk hebben. Dat heb je nodig om het toernooi te winnen."