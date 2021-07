'Een op de drie burgemeesters en wethouders in Overijssel bedreigd'

Inmiddels is hij op advies van de politie begonnen met het aanleggen van een dossier. "De bedreigingen lijken allemaal heel onschuldig, maar het broeit. Het is een kwestie van tijd voordat er iets gebeurt."

Een bestuurder in de regio Salland, die al langer wordt bedreigd, wil zijn verhaal alleen anoniem doen. "Het gebeurt altijd heel geniepig. Altijd via via. Ook mijn familie is erbij betrokken."

Burgemeester Doret Tigchelaar (VVD) van Wierden is een van de slachtoffers. "Men ging bij mij thuis meerdere keren op de oprit staan. Het was allemaal nog verbaal, maar de emotie lag zo hoog dat ik me daar absoluut niet prettig bij voelde." Ze heeft inmiddels voor duizenden euro's een hek laten bouwen om haar woning.

Een op de drie burgemeesters en wethouders in Overijssel is de afgelopen jaren weleens bedreigd. Ook zegt een groot aantal te maken te hebben gehad met andere vormen van agressie.

Het merendeel van de bedreigingen in Overijssel is gemeld bij de politie. Van slechts een klein deel is ook aangifte gedaan. De politie moedigt slachtoffers aan om altijd aangifte te doen, zegt een woordvoerder van de politie Oost-Nederland. "Als politie kijken we serieus naar deze bedreigingen en meldingen."

Hoogleraar Algemene Rechtswetenschap Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen vindt de cijfers niet verrassend. "Met name burgemeesters hebben een breder takenpakket gekregen. Veel van hen treden hard op tegen criminaliteit." Die hardere aanpak heeft volgens Brouwer een duidelijke keerzijde. "Dat baart wel zorgen. Vroeger was je ook weleens boos op de burgemeester of wethouder, maar de bedreigingen nu zijn van een heel andere orde."

Een andere zorg van de hoogleraar is dat ambtenaren die voor burgemeesters en wethouders werken steeds vaker geanonimiseerd worden in dossiers. Op die manier zijn ze minder zichtbaar voor mensen met verkeerde bedoelingen, maar is het ook lastiger te controleren wie waarvoor verantwoordelijk is. "Daar is minder aandacht voor, maar die ontwikkeling is net zo zorgelijk."

Ook in de rest van Nederland worden veel lokale bestuurders bedreigd. Eerder kwam in het nieuws dat twee derde van de Noord-Hollandse burgemeesters wordt bedreigd of geïntimideerd. In onder meer Haarlem, Helmond en Kerkrade ging het zo ver dat de burgemeesters een tijdje moesten onderduiken.