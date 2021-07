Code rood dreigt, branche vreest gevolgen voor reizigers

"Nederland zou half juli op groen komen. Nu gaan we misschien naar rood, zelfs naar donkerrood. In het uiterste geval moeten vakantiegangers dan twee weken in quarantaine. De meeste Nederlanders gaan twee, drie weken op vakantie, dus dat is dan uit den boze. Dan kun je je vakantie wel vergeten."

"Dan gaan er allerlei verplichtingen gelden waar we eindelijk van af waren", zegt directeur Frank Oostdam in het NOS Radio 1 Journaal. Dat heeft nadelige gevolgen voor zowel de vakantiegangers als de reisbranche zelf, zegt hij.

Oostdam heeft de versoepelingen met stijgende verbazing bekeken. "Het lijkt alsof Hugo de Jonge clubs en terrassen belangrijker vindt dan Nederlanders die op vakantie kunnen en vrij kunnen reizen. Maar ook dat is een recht."

De ANVR roept iedereen op zich aan de maatregelen te houden, zodat de zomervakantie niet verder in gevaar komt. "De mensen hier zijn verantwoordelijk voor het omlaag brengen van de besmettingscijfers. De horeca, clubs, maar ook gemeenten moeten handhaven en toezien op naleving van de regels."

Quarantaine en inreisverbod

Het ECDC, het Europese RIVM, komt vandaag met nieuwe cijfers over de coronabesmettingen. Het RIVM noteerde de afgelopen week 8451 besmettingen, een verdubbeling vergeleken met de week daarvoor. Vooral de deltavariant is debet aan die groei. Met de huidige aantallen krijgt Nederland volgende week of een week later een rode codering, voorspelt Marino van Zelst, lid van het RedTeam, in Het Parool. Het RedTeam is een groep deskundigen die naast het Outbreak Management Team (OMT) meedenkt over de aanpak van de coronapandemie.

Bij code rood, of zelfs donkerrood, kunnen vakantielanden vakantiegangers weren als ze niet volledig zijn gevaccineerd of weigeren in quarantaine te gaan. Ook kan een inreisverbod worden ingesteld voor reizigers uit een risicoland.

Demissionair minister De Jonge (Volksgezondheid) heeft het OMT om een spoedadvies gevraagd, om in te kunnen schatten of hij extra maatregelen moet nemen. Dat advies wordt later vandaag verwacht.