Tampa Bay Lightning heeft na 10 maanden opnieuw Stanley Cup in handen

Ross Colton tekende in de tweede periode voor de enige treffer in een volgepakte Amelie Arena in Florida met ruim 18.000 luidruchtige fans. De Russische keeper Andrej Vasilevski hield met 22 reddingen zijn doel schoon en werd tot waardevolste speler (MVP) van de play-offs uitgeroepen.

De ijshockeyers van Tampa Bay Lightning hebben in de NHL voor het tweede jaar op rij de Stanley Cup veroverd. Montreal Canadiens werd in het vijfde finaleduel met 1-0 geklopt, waarmee de beslissende play-off in 4-1 eindigde.

In 2004 werd Tampa Bay Lightning voor het eerst kampioen en vorig jaar werd Dallas Stars opzijgezet. De ploeg uit Florida heeft nu drie Stanley Cups in de prijzenkast. In 2015 verloor het in de finale van Chicago Blackhawks.

Slechts Tien maanden geleden werd de finale voor lege tribunes op neutraal terrein afgewerkt. "Dat gaf ons de motivatie om opnieuw te winnen", zei aanvoerder Steven Stamkos. "Nu hebben we geschiedenis geschreven. Deze groep heeft bereikt wat weinigen voor mogelijk hadden gehouden."

'Champa Bay'

Het is sportief gezien een succesvolle periode voor Tampa. Tampa Bay Buccaneers was in februari de eerste American footballploeg die in eigen stadion de Super Bowl opeiste. Logisch dat de regio, na een derde titel in korte tijd in een van de grote Noord-Amerikaanse sporten, nu 'Champa Bay' wordt genoemd.

"We wilden de titel al in duel vier. Dat liep mis en misschien maar goed ook. Nu konden we het voor onze fans doen. Die kans hadden we vorig jaar niet", zei Stamkos.