Ontsnapte crimineel Gerel P., verdacht van banden met Taghi, opgepakt in Brazilië

De Braziliaanse politie heeft de voortvluchtige Nederlandse crimineel Gerel P. opgepakt, bevestigt het Nederlandse Openbaar Ministerie. P. werd opgepakt in een appartement in Barra da Tijuca, een voorstad van Rio de Janeiro. Verdere details over zijn aanhouding zijn nog niet bekend.

De 38-jarige P. is in Nederland bij verstek veroordeeld voor twee moordpogingen, nadat hij in 2017 had weten te ontsnappen uit een Surinaamse cel. Hij wordt ook in verband gebracht met de kring rond Ridouan Taghi.