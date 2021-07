Brand breekt uit op schip in Dubai, enorme explosie in omgeving te zien

Een containerschip dat voor anker ligt in een haven in Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten, heeft vlam gevat. Het gevolg was een explosie, die in de wijde omgeving van de haven te zien en te voelen was.

Er zijn geen doden of gewonden gevallen, meldt het staatspersbureau van Dubai. Het vuur brak uit in een container op een schip dat in de haven Jebel Ali voor anker ligt. De brand is inmiddels onder controle.

Op sociale media schrijven getuigen dat de knal enorm was. "Heel zuid-Dubai kon hem horen", schrijft iemand op Twitter. Ook meldt een getuige dat gebouwen door elkaar werden geschud en ramen trilden.

Op beelden op Twitter is de vuurbal te zien: