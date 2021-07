Wekdienst 8/7: Stemming over geld kinderen toeslagenaffaire • Staking kinderopvang

Goedemorgen! De Tweede Kamer stemt over compensatie voor kinderen in toeslagenaffaire. Ook staken medewerkers in de kinderopvang en is het onderzoek naar de aanslag op Peter R. de Vries nog in volle gang.

Vanochtend droog en geregeld zon. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 21 tot 24 graden en geleidelijk ontstaan er enkele buien met kans op onweer. Vrijdag blijft het meest droog, maar in het weekend is het opnieuw licht onbestendig met in de middag enkele buien. Aan de temperatuur verandert weinig.