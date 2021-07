FNV organiseert landelijke staking kinderopvang, weinig locaties doen mee

In de kinderopvang is vandaag opnieuw een staking, maar nu landelijk. De impact ervan is nog onduidelijk. Volgens organisator FNV staken werknemers op 538 locaties door het hele land, oftewel zo'n 3 procent van het totaal. Hoeveel locaties daadwerkelijk sluiten hangt af van het aantal mensen dat meedoet.

"We willen een signaal afgeven aan werkgevers om te laten zien dat dit leeft onder werknemers", zegt een woordvoerder van vakbond FNV. "Om dat signaal af te geven hoeven ook niet alle locaties te sluiten."

Vorige week werd al een regionale staking georganiseerd in Noord-Holland en Almere. Daar deed personeel op 132 locaties aan mee, die niet allemaal gesloten werden.

Impact beperkt

Een van de werkgeversverenigingen in de branche, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK), noemt de impact van de stakingen redelijk beperkt. "Toch kan het heel vervelend voor de kinderen en ouders die getroffen worden", zegt voorzitter Loes Ypma. "Wij maken ons vooral zorgen over kwetsbare kinderen met bijvoorbeeld een taalachterstand. Sommige kinderen missen nu twee weken achter elkaar een dag kinderopvang."

BOiNK, de belangenvereniging van ouders, zegt geen signalen te hebben gekregen dat er vandaag veel vestigingen gesloten zijn. "We kregen vooral veel vragen van ouders over of zij moeten doorbetalen bij een staking", vertelt voorzitter Gjalt Jellesma. Toch is de staking volgens hem wel vervelend voor ouders die ermee te maken krijgen.

"Basisschoolkinderen kan je vaak wel een middagje bij iemand laten spelen, maar bij een baby van zes maanden oud is dat ingewikkelder." Jellesma zegt dat het per organisatie verschilt of er noodopvang geregeld is.

Werkdruk

Vakbond FNV, die de landelijke staking organiseert, vindt dat de werkdruk in de sector te hoog is en dat daar in de nieuwe cao te weinig aan wordt gedaan. De vakbond heeft die cao ook niet ondertekend. Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en vakbond CNV deden dat wel.

Volgens Ypma van BMK is het niet noodzakelijk dat er gestaakt wordt: "We hebben een cao afgesloten samen met BK en vakbond CNV die geldt voor de hele sector en we proberen gezamenlijk de werkdruk te verlagen. Wij begrijpen het signaal maar vinden het jammer dat er nu gestaakt wordt."

De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) herkent ook dat de werkdruk hoog is, maar zegt dat dat probleem niet aan de cao-tafel opgelost kan worden. Daar zou een verandering van de wet- en regelgeving voor nodig zijn. Ook zegt de brancheorganisatie dat oplossingen zoals het kleiner maken van de groepen, waar FNV voor pleit, vaak niet mogelijk zijn door het grote tekort aan personeel.

FNV houdt vanmiddag in Nieuwegein een bijeenkomst voor de stakende medewerkers.