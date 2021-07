Oud-president Zuma meldt zich vlak voor deadline bij gevangenis

De Zuid-Afrikaanse oud-president Jacob Zuma heeft zich gemeld bij een gevangenis om zijn celstraf van 15 maanden uit te zitten. Dat bevestigt de politie na een bericht van Zuma's stichting.

Vorige week werd Zuma door het Constitutioneel Hof veroordeeld tot 15 maanden cel voor minachting van het hof. In het vonnis staat dat hij heeft geprobeerd om de rechtstaat op allerlei manieren te negeren, ondermijnen of zelfs te vernietigen. Zuma (79) weigerde onder meer om te verschijnen op een zitting over beschuldigingen van corruptie tijdens zijn presidentschap van 2009 tot 2018.

Na de uitspraak probeerden zijn advocaten te voorkomen dat de ANC-politicus daadwerkelijk in de gevangenis zou belanden. Zaterdag schortte het Constitutionele Hof de celstraf nog tijdelijk op, zodat de oud-president zijn bezwaren tegen de straf aan het hof kon voorleggen.

Deadline tot middernacht

Later bepaalde het hof dat Zuma echt naar de cel moest en kreeg hij tot middernacht om zich te melden. Als hij dat niet vrijwillig zou doen, dan kon de politie hem direct na middernacht arresteren.

Veertien minuten voor het verstrijken van de deadline meldde zijn stichting dat Zuma heeft besloten zich neer te leggen bij het opsluitingsbevel en dat hij onderweg was naar de gevangenis.