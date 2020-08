De Vrij troeft De Ligt af als beste verdediger van de Serie A

Stefan de Vrij is uitgeroepen tot beste verdediger in de Serie A. De speler van Internazionale staat in een bijzonder rijtje samen met keeper Wojciech Szczesny (Juventus), aanvaller Ciro Immobile (Lazio) en middenvelder Alejandro Gomez (Atalanta). Paulo Dybala is volgens de statistieken de beste speler van de Serie A dit seizoen.

De Vrij troeft onder meer Kalidou Koulibaly (Napoli) en de Juventus-verdedigers Matthijs de Ligt en Leonardo Bonucci af. Saillant detail: bij het Nederlands elftal moet De Vrij genoegen nemen met een plek op de reservebank achter De Ligt (en Virgil van Dijk).

"Het was een bijzonder seizoen, maar deze spelers hebben in deze moeilijke tijd hun klasse laten zien. We bedanken deze spelers voor hun inzet en professionaliteit", zei competitiebaas Luigi De Siervo, die de uitslagen dinsdag bekendmaakte.