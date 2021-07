Kane volksheld in Engeland, schiet uit omstreden strafschop Deens EK-sprookje uit

De beslissende treffer viel pas in de verlenging. Spits Harry Kane kroonde zich tot volksheld door een strafschop in twee instanties te benutten. Na de reguliere speeltijd was het 1-1. Engeland treft zondagavond (21.00 uur) op Wembley Italië in de finale. De Italianen schakelden dinsdagavond Spanje via strafschoppen uit.

Engeland is al weken volledig in de ban van het EK voetbal, dat in de beslissende fase op Wembley wordt afgewerkt. Na de gewonnen WK-finale in 1966 is het de Engelsen nooit meer gelukt tot een finale van een groot titeltoernooi door te dringen en dat wringt in het land dat claimt de sport te hebben ontdekt. En nu lonkte de finale, een EK-eindstrijd die Engeland nog niet eerder haalde. In 1968 en 1996 ging het in het zicht van de finish mis.

Topclubs Premier League

Southgate, die in 1996 in de halve finale van het EK in Engeland de beslissende strafschop miste tegen Duitsland, kreeg de opdracht een einde te maken aan 55 jaar zonder succes. De spelers om dat voor elkaar te boksen, heeft de bondscoach wel. Het merendeel van zijn selectie speelt bij topclubs in de sterke Premier League. Op papier zou Denemarken een goed te nemen hindernis moeten zijn.