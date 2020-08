Europese Commissie onderzoekt overname Fitbit door Google

De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar de overname van smartwatch-maker Fitbit door Google. Eind vorig jaar maakten de bedrijven de overname van bijna 2 miljard euro bekend.

De toezichthouder in Brussel is bang dat de overname de dominante positie van Google in de online advertentiemarkt verder versterkt. Google zou de nieuwe data kunnen gebruiken voor het verder personaliseren van reclame.

"Deze data geven belangrijke inzichten in het leven en de gezondheidssituatie van de gebruiker", licht Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) toe. Ze denkt dat het gebruik van apparaten zoals smartwatches sterk zal toenemen, net als de hoeveelheid data die ermee wordt verzameld. "Met ons onderzoek willen we ervoor zorgen dat de data die Google verzamelt via draagbare apparaten niet tot concurrentievervalsing leidt."

Stappenteller

Het in 2007 opgerichte Fitbit maakt onder meer slimme horloges die de bewegingen van de gebruiker registreren. Dragers kunnen zo hun hartslag en het aantal gezette stappen bijhouden. Het bedrijf ondervond sinds de introductie van de Apple Watch flinke concurrentie van dat apparaat.

In een reactie op het onderzoek van de commissie stelt Google dat er "volop concurrentie" is op de markt van smartwatches en trackers. "Deze deal gaat over apparaten, niet over data", schrijft Google. "We zijn vanaf het begin duidelijk geweest dat we Fitbit-data niet zullen gebruiken voor Google-advertenties. We zullen Fitbit-gebruikers de mogelijkheid geven hun data te herzien, verplaatsen en verwijderen, zoals we bij al onze producten doen."