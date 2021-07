Koningspaar sluit staatsbezoek af in Berlijn: 'Er ontstaan mooie dingen'

"Nog steeds kunnen we niet loslaten wat er gebeurd is met Peter R. de Vries", begon de koning zijn afsluitende toespraak. "Zo goed en zo kwaad als het ging hebben we het staatsbezoek door laten gaan en we zijn ook dankbaar dat dit kon onder de geldende coronabeperkingen."

Het koninklijk paar kreeg het nieuws over De Vries vlak na een optreden van het Koninklijk Concertgebouworkest te horen. "Het was voor het eerst dat we weer een concert hadden meegemaakt. Dan ga je van zo'n prachtig moment naar zo'n gat", zei de koning.

De koning was ook in het buitenland toen advocaat Derk Wiersum (2019) en politicus Pim Fortuyn (2002) werden neergeschoten. "Je voelt je hopeloos en ook hulpeloos. Dat gevoel overkwam me nu weer." Het staatsbezoek beëindigen is niet overwogen, zei de koning. "Een staatsbezoek is een serieus bezoek. Het is goed om het werk af te maken en weer door te gaan."

Mooie dingen

Het bezoek aan Berlijn is de afronding van een reeks bezoeken aan Duitse deelstaten die in 2013 begon. Volgens de koning betekent dat bezoeken aan verschillende Duitslanden, met een verschillende mentaliteit over bijvoorbeeld zakendoen.

Hij vindt het staatsbezoek belangrijk om de verhouding met Duitsland te verbreden en te verdiepen. "Er liggen hele grote mogelijkheden. Duitsland heeft zo veel te bieden voor Nederland en andersom, we zijn partners in Europa en de wereld."

Willem-Alexander ging ook in op wat een staatsbezoek en zakenmissies opleveren voor Nederland. "Het levert niet meteen euro's op, er worden wel contacten gelegd. En het mkb gaat bijvoorbeeld ook mee. Dat zijn mensen die niet eens denken om naar Duitsland te gaan om zaken te doen. Maar wij doen alleen de deur open, de rest doen ze zelf. Zo ontstaan er mooie dingen."

Dochters

De koning verklaarde desgevraagd ook dat zijn dochters zich alle drie laten vaccineren. Jongeren van 12 tot en met 17 jaar kunnen zich vanaf begin juli laten vaccineren met het vaccin van Pfizer/BioNTech: