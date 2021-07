RTL-directeur Van der Vorst: Peter R. de Vries vecht nog steeds voor zijn leven

Peter R. de Vries vecht nog steeds voor zijn leven. Dat zei RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst in de uitzending van RTL Boulevard, die vanavond in het teken stond van de aanslag op de misdaadverslaggever. "Om dat hardop uit te spreken, dat is nog steeds ongelofelijk", zei Van der Vorst. "We bidden met zijn allen voor een wonder."

"Dit is een bijzondere uitzending, vanavond zal ook een moeilijke uitzending worden", zei presentatrice Marieke Elsinga aan het begin. Gisteren stond ze nog samen met De Vries in de studio van het programma, waar De Vries vaak te gast is.

"Wij stonden hier gisteravond na afloop nog wat na te kletsen", zei medepresentator Luuk Ikink. "Peter is iemand die snel weggaat. Die is de deur uitgegaan en naar de parkeergarage gelopen. Achter hem liepen nog wat collega's."

Ontredderde collega's

Op een gegeven moment kwam een medewerker van het programma de studio binnengestormd, zei Ikink. "En die schreeuwt hard: Peter is neergeschoten. Enorme paniek bij ons. Mensen gingen rennen, wilden bellen. We wisten gewoon even niet wat we moesten doen. Een minuut lang. We zijn toen met een aantal collega's die kant op gelopen, om te kijken of we iets konden doen, weten wij veel."

Het ging allemaal heel snel. "De politie was er al, er zijn ook een aantal totaal ontredderde collega's die daar heel mooi zijn opgevangen door de buurtbewoners. Die zaten er nog steeds helemaal doorheen. Wij zijn teruggelopen, je kunt ook niets doen. Je wilt heel graag iets doen, maar dat gaat niet."

De makers van het programma zijn samen in de studio bij het Leidseplein gebleven. "Je bent verslagen en die verslagenheid is er denk ik op ontzettend veel redacties. Want Peter kwam nog wel eens op tv. En ik voel aan alle reacties die je krijgt, dat de verslagenheid er overal is", zei Ikink.

Zo stonden de presentatoren stil bij de aanslag op Peter R. de Vries tijdens de uitzending: