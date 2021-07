Noodtoestand Haïti na moord op president, 'aanvallers kwamen uit het buitenland'

De regering in Haïti heeft de noodtoestand uitgeroepen na de moord op president Jovenel Moïse. De maatregel is bedoeld om de verantwoordelijken voor de aanval op te sporen en geldt vooralsnog voor twee weken.

President Moïse werd vannacht door zwaarbewapende aanvallers doodgeschoten in zijn huis bij de hoofdstad Port-au-Prince. Zijn vrouw, Martine Moïse, raakte gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zij wordt volgens de Haïtiaanse ambassadeur in de VS overgebracht naar Miami voor verdere behandeling.

Volgens de ambassadeur is de moord het werk van "goedgetrainde commando's" en "buitenlandse huurlingen", die waren verkleed als agenten van de DEA, de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst.

Interim-premier Claude Joseph, die zegt dat hij nu de leiding heeft, sprak van een "barbaarse daad". Volgens hem waren de aanvallers "buitenlanders die Engels en Spaans spraken". De officiële talen op Haïti zijn Creools en Frans. De interim-premier gaf verder geen details over de aanval en zei evenmin of er verdachten waren opgepakt.

Interim-premier

Joseph riep de bevolking op tot kalmte. "De situatie is onder controle", zei hij. "De democratie en de republiek zullen winnen."

Het is nog niet bekend hoe het nu verder gaat. De president had juist gisteren een nieuwe premier benoemd, maar deze Ariel Henry moest nog worden beëdigd. Een van de meest logische keuzes voor het ambt van president, het hoofd van het hooggerechtshof, overleed vorige maand aan corona. Er was nog geen opvolger benoemd. Claude Joseph was pas interim-premier sinds april, na het aftreden van de vorige premier.

Natuurrampen, geweld en armoede

De recente geschiedenis van Haïti wordt gekenmerkt door politieke wanorde. Jovenel Moïse kwam in 2017 aan de macht na chaotisch verlopen verkiezingen. Hij werd al snel beschuldigd van corruptie en in het voorjaar eisten duizenden betogers zijn vertrek.

In februari liet Moïse ruim twintig tegenstanders oppakken die volgens hem bezig waren met het voorbereiden van een coup. Verder lag de president met de oppositie overhoop over wanneer zijn termijn zou aflopen, dit jaar of volgend jaar.

De vrees bestaat dat de moord de onrust verder vergroot in Haïti, dat behalve een bestuurlijke chaos ook kampt met corruptie, natuurrampen, geweld en armoede. In het land leeft bijna 60 procent van de inwoners onder de armoedegrens.

Wereldwijde reacties

Secretaris-generaal Guterres van de VN heeft de moord veroordeeld "in de krachtigste bewoordingen". Bij de rest van de internationale gemeenschap klinken vergelijkbare geluiden.

De Dominicaanse Republiek heeft na de moord de grenzen met het enige directe buurland Haïti gesloten. "Deze misdaad is een aanval op de democratie van Haïti en de regio", zei de Dominicaanse president Luis Abinador.

De Haïtiaanse interim-premier Joseph heeft de Verenigde Naties gevraagd om zo snel mogelijk de Veiligheidsraad bijeen te roepen.