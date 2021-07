Sensatie Hurkacz stuurt op Wimbledon ook Federer naar huis

Hubert Hurkacz heeft voor de tweede dag op rij voor een grote verrassing op Wimbledon gezorgd. Een dag na zijn overwinning op de als tweede geplaatste Daniil Medvedev won de nummer achttien van de wereld in de kwartfinales van achtvoudig kampioen Roger Federer: 6-3, 7-6 (4), 6-0.

Hurkacz was tot dit toernooi nog nooit voorbij de derde ronde gekomen op een grandslamtoernooi, maar van zenuwen was geen sprake bij de Pool. Hij speelde de wedstrijd van zijn leven en gaf Federer in diens 58ste grandslamkwartfinale op imponerende wijze het nakijken.

De lange Hurkacz serveerde uitstekend, zette de 20-voudig grandslamwinnaar onder druk met snoeiharde returns en bleef ijzingwekkend koel op de beslissende momenten.

Derde set kansloos

In de tweede set kwam de Pool knap terug van een break achterstand, waarna hij in de tiebreak op 3-2 profiteerde van een kleine glijpartij van Federer. In de derde set was er geen houden meer aan voor de Zwitser, die voor het eerst op Wimbledon een set met 6-0 verloor.

"Dit is een droom die uitkomt. Om op deze baan van Roger te winnen, is gewoon geweldig", lachte de 24-jarige Hurkacz, die in de halve finales op Matteo Berrettini of Felix Auger-Aliassime stuit.