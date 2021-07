Dankzij Van Aert breekt zon door bij Jumbo-Visma: 'Voorrecht om hierbij te zijn'

Van top tot teen geschaafd. Het beeld van de bloedende Tony Martin na amper dertig kilometer in de elfde etappe paste precies in de Tour de France van Jumbo-Visma. De Nederlandse succesformatie, die vorig jaar van start tot de voorlaatste dag domineerde in La Grande Boucle, bleef in de eerste tien dagen niets bespaard.

Van de groet aan Opi en Omi tot de beuk van Sonny Colbrelli, van de opgave van Robert Gesink tot het afscheid van Primoz Roglic. In de hoek waar de klappen vallen paste het uitvallen van Tony Martin volledig.

Nu is wielrennen bij uitstek een sport, waarbij tranen van verdriet en van blijdschap dicht bij elkaar liggen. Vandaag kwamen die vreugdetranen op het conto van alleskunner Wout van Aert.

'Mooiste zege op meest iconisch klim'

"Ik ben sprakeloos", stotterde Van Aert kort na zijn legendarische zege in de rit met twee beklimmingen van de Mont Ventoux. "Natuurlijk had ik nooit gedacht om deze etappe te winnen. Maar ik geloofde er wel in en vroeg de ploeg of ik in de ontsnapping mee mocht."

"Dit is een van de meest iconische beklimmingen in het wielrennen", zei Van Aert hoofdschuddend. "Misschien is dit wel mijn mooiste zege ooit."