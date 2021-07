Meer 'pardonners' uit 2007 kunnen alsnog Nederlander worden

Zo'n 7000 mensen die in 2007 onder het generaal pardon vielen, kunnen alsnog Nederlander worden. Het gaat om asielzoekers die wel een verblijfsvergunning hebben, maar die tot nu toe niet konden worden genaturaliseerd omdat ze geen paspoort of geboorteakte kunnen laten zien.

Staatssecretaris Broekers-Knol had die eis onlangs al geschrapt voor mensen die tijdens het generaal pardon in 2007 minderjarig waren. Onder druk van de Tweede Kamer en onder meer VluchtelingenWerk Nederland vervalt nu ook die voorwaarde voor de overige 'pardonners'.

Gevaar voor openbare orde

Volgens onderzoek door het WODC, het onderzoekscentrum van het ministerie van Justitie, is de 'documenteneis' voor nog niet genaturaliseerde pardonners het grootste obstakel om Nederlander te worden. Vaak werken de autoriteiten van het land van herkomst tegen en de betrokkenen zijn dikwijls bang om naar dat land te reizen.

"Voor mensen voor wie dat geldt, betekent dit in de praktijk dat zij momenteel zeer beperkt perspectief hebben op het Nederlanderschap, terwijl zij hier al meer dan 20 jaar wonen", schrijft de demissionaire staatssecretaris van Justitie aan de Kamer.

Naar aanleiding van het WODC-onderzoek en op grond van de "specifieke en uitzonderlijke omstandigheden van deze groep" hoeven de betrokkenen voortaan geen paspoort of geboorteakte meer te tonen als ze Nederlander willen worden.

De overige eisen blijven wel gelden. Een naturalisatieverzoek kan bijvoorbeeld worden afgewezen als iemand een gevaar is voor de openbare orde of de nationale veiligheid.

Vluchtelingenwerk opgelucht

Vorige week bood Vluchtelingenwerk de Tweede Kamer over deze kwestie een petitie aan. De organisatie wees er toen op dat deze mensen in de praktijk tegen allerlei problemen oplopen en dat ze bijvoorbeeld niet kunnen trouwen of een hypotheek afsluiten.

Vluchtelingenwerk reageert opgelucht op het besluit van Broekers. "Na jarenlang als tweederangsburger te hebben geleefd, krijgt deze groep nu eindelijk de kans om volwaardig deel uit te maken van de Nederlandse samenleving", zegt de organisatie.