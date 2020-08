Burgemeester verbiedt eerste competitieduel Go Ahead Eagles begin september

De eerste thuiswedstrijd van Go Ahead Eagles is alweer van de baan. De gemeente Deventer heeft dinsdag een streep gezet door het competitieduel met De Graafschap. De veiligheid en openbare orde is in het geding; er wordt gevreesd voor een confrontatie tussen de twee supportersgroepen.

Het duel tussen Go Ahead Eagles en De Graafschap in de eerste divisie zou worden gespeeld op zondag 6 september (14.30 uur) en was de eerste thuiswedstrijd van het seizoen voor de club uit Deventer. Direct na de bekendmaking van het conceptprogramma van de KNVB was de clubleiding al niet te spreken.

In het verleden heeft de oostelijk derby tussen de clubs al vaker tot ongeregeldheden geleid. Wanneer de clubs uit Deventer en Doetinchem elkaar dan treffen, is nog niet bekend gemaakt.

Coronacrisis

Vanwege de coronacrisis mogen er maar 1.600 supporters in het stadion en zijn bezoekende supporters niet welkom. Derhalve wordt er gevreesd voor problemen en confrontaties tussen de twee supportersgroepen. De gemeente en burgemeester Ron König hebben daarom nu al een streep gezet door het duel.

"We hebben de KNVB verzocht de wedstrijd later in het seizoen te plannen. Het ontbreekt ons aan ervaring met het spelen van competitiewedstrijden met de beperking van het aantal bezoekers tot zo'n 1.600 in plaats van tienduizend. We hebben geen idee hoe supporters daar mee omgaan", aldus de burgemeester.

De gemeente wil nu eerst ervaring opdoen met de nieuwe situatie en zegt dan beter voorbereid te kunnen zijn op wedstrijden als deze.

De KNVB is dinsdagmiddag op de hoogte gebracht van het besluit van de burgemeester van Deventer. Wat er met de verboden wedstrijd gaat gebeuren, is nog onduidelijk. "We gaan eerst in overleg met de gemeente Deventer", laat een woordvoerder van de voetbalbond weten.