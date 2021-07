Wederopstanding Jumbo-Visma op Ventoux: Van Aert wint, Vingegaard pijnigt Pogacar

Achter de kopgroep hielden de klassementstoppers lang hun kruit droog, maar toch vielen er slachtoffers. De belangrijkste was Ben O'Connor, de nummer twee van het klassement. In de laatste kilometers verraste de jonge Jonas Vingegaard vriend en vijand, door al zijn concurrenten inclusief geletruidrager Tadej Pogacar uit het wiel te rijden.

Wout van Aert heeft op koninklijke wijze de elfde etappe van de Tour de France, een rit van 198 kilometer van Sorgues naar Malaucène, op zijn naam geschreven. De Belgische alleskunner reed op de steilste flanken van de Mont Ventoux weg uit een kopgroep met Bauke Mollema, Julian Alaphilippe en Kenny Elissonde en kwam na een pijlsnelle afdaling solo over de streep in Malaucène.

Maandag trok de sterke Alaphilippe het peloton in waaiers en plaveide zo de weg voor de 33ste Tourzege van zijn ploeggenoot Mark Cavendish. Vandaag was hij een onbedoelde plaaggeest van zijn sprinter: terwijl Alaphilippe de aanval koos op de eerste beklimming van vierde categorie, loste de man in het groen al uit het peloton.

Dat Mollema zijn zinnen op vandaag had gezet was niet verwonderlijk. In 2016, de laatste keer dat de Ventoux in het Tourparcours was opgenomen , maakte Mollema een ijzersterke indruk. Tot hij samen met toenmalig geletruidrager Chris Froome en Richie Porte tot staan werd gebracht door een stilstaande motor.

Alaphilippe kreeg even later gezelschap van Dan Martin, Pierre Rolland en Anthony Perez. Achter die vier gingen zestien renners in de achtervolging, waaronder Wout van Aert en Bauke Mollema.

Alaphilippe kwam als eerste boven bij het weerstation op de top van de kale berg, waar de kopgroep inmiddels was teruggebracht tot zeven man. Ook Mollema moest in de klim even lossen, maar knokte zich sterk terug en zat na de snelle afdaling met zijn twee ploegmaten in een zetel.

Een van die ploegmaten was Julien Bernard. De zoon van Jean-François Bernard die in de Tour van 1987 de klimtijdrit op de Mont Ventoux op zijn naam schreef hield het tempo van de groep met Perez, Durbridge, Meurisse, Van Aert, Alaphilippe en zijn ploegmaten Mollema en Elissonde hoog tot aan de voet van de steilste kant van de Ventoux.

Bij zijn tweede demarrage had Mollema succes, maar voordat hij op weg kon naar de koplopers was Van Aert al weggereden bij Elissonde. Ontketend reed Van Aert door in een tempo dat vrijwel even hoog lag als in de groep met favorieten die voortdurend op zo'n vier minuten bleef hangen.

Het tempo van de Pool lag te hoog voor Mas, die in het maanlandschap moest lossen. Even later ging Vingegaard in de aanval, kreeg alleen Pogacar met zich mee, maar ook die trok even later een grimas en moest het hoofd buigen.

Wilco Kelderman hield wel stand in de groep met geletruidrager Tadej Pogacar, Rogoberto Urán, Enric Mas, Jonas Vingegaard en Richard Carapaz die nog steun had van ploegmaat Michal Kwiatkowski.

Op de top had Vingegaard 40 seconden voorsprong op Pogacar en ging in de afdaling op weg naar Mollema en Elissonde. Pogacar dook de afdaling in met Urán en Carapaz, daarachter volgden Kelderman en Loetsenko.

De geëmotioneerde Van Aert kwam onder luid gejuich solo over de streep in Malaucène, op ruime afstand gevolgd door Elissonde en Mollema die hand in hand over de streep kwamen.

Kelderman klimt in klassement

Vingegaard hield uiteindelijk niet meer over dan een morele overwinning, want in de lange afdaling werd hij weer in de kraag gegrepen door de gele trui, Carapaz en Urán. Vijftien seconden later kwamen Kelderman en Loetsenko over de streep.

Mas kwam ruim een minuut later over de streep en werd in het klassement gepasseerd door Kelderman. O'Connor kwam binnen op 5.11 van Van Aert, verloor zo ruim 4.00 op de favorieten en maakte een duikeling in het klassement.