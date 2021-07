Kabinet vraagt spoedadvies OMT vanwege oplopend aantal coronabesmettingen

Volgens de minister van Volksgezondheid komen de twee doelen van het kabinet, het beschermen van de zorg en het beschermen van kwetsbare mensen, nog niet in gevaar, omdat een groot deel van volwassenen inmiddels gevaccineerd is.

Maar hij wil snel van de deskundigen van het OMT horen "of we ons daadwerkelijk zorgen moeten maken". Dat is niet zeker, zegt hij, omdat zo'n driekwart van de besmettingen onder jongeren is en die belanden minder snel in het ziekenhuis.