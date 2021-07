Waarom werd Peter R. de Vries niet beveiligd?

Zo vertelde een buurtbewoner in het NOS Radio 1 Journaal dat hij De Vries bijna iedere avond rond 19.30 uur zag lopen op de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. "Als je hem zoekt dan is hij niet heel erg moeilijk te vinden. Dat hij misschien onzichtbaar beveiligd zou worden is volkomen onwaar. Ik zie hem vaak rondlopen en dan zie je in de verste verte niemand om heen lopen of er achteraan lopen."

Ook de Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft met hem over beveiliging gesproken. "Hij heeft altijd tegen ons gezegd: ik waardeer je zorg, maar ik zorg er zelf voor. Ik trek wel aan de bel als het nodig is", zegt algemeen secretaris Thomas Bruning die het tekenend voor zijn aanpak noemt. "Hij gelooft in zijn eigen kracht, maar dat is helaas gisteren toch op een andere manier uitgepakt."

Overal veilig

"Peter R. de Vries is niet van plan zijn leven zo in te richten dat hij altijd over zijn schouder moet kijken of er iemand achter hem aankomt", zegt Peter Wiegmink, die bevriend raakte met De Vries toen die betrokken raakte bij de coldcasezaak van de Posbankmoord. Hij is de broer van het slachtoffer in die zaak. Hij kwam wel eens bij De Vries thuis en vroeg hem toen of hij zich daar wel veilig voelde. "Ik voel me overal veilig", zei De Vries toen tegen hem.

"On bended knee is no way to be free", zei Peter R. de Vries in 2016 bij de uitreiking van de Kleurrijke Top 100. "Dat wil zeggen dat we aan niemand ondergeschikt zijn, dat wil zeggen dat niemand ons kan overheersen en dat wil zeggen dat we nooit 'ever never' iemands slaaf zijn." Die tekst is hem letterlijk op het lijf geschreven, voegde hij daaraan toe terwijl hij de tatoeage op zijn rechteronderbeen aan het publiek toonde.

Bekijk hieronder de toespraak die de misdaadjournalist toen hield.