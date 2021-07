'Super Jack Grealish': populair bij de fans, bankzitter bij de bondscoach

En toch drongen de fans er massaal bij Gareth Southgate op aan om Grealish te laten invallen, hoewel de bondscoach ook toptalenten als Phil Foden, Mason Mount, Jadon Sancho en Marcus Rashford naast zich had zitten op de bank. Er golfde dan ook een luid gejuich over de tribunes toen Southgate gehoor gaf aan de dwingende aanbeveling en de linkspoot in de 69ste minuut liet invallen.

In de Champions League en zelfs Europa League was hij nog nooit te bewonderen en met zijn blanco erelijst kon hij ook niet wijzen op een indrukwekkende staat van dienst. Ja, hij was de aanvoerder en sterspeler van 'The Villans', maar die club speelt al jaren een bescheiden rol in het Engelse voetbal.

Best bijzonder eigenlijk, want de 25-jarige Jack Grealish was niet eens van de partij geweest op het EK als het eindtoernooi gewoon, zoals gepland, vorig jaar was afgewerkt. Hij mocht zich immers pas sinds september 2020 international noemen. Negen caps stonden er inmiddels achter zijn naam, maar nog geen doelpunten.

Hij was het als speler van Aston Villa gewend uitgejouwd te worden in Premier League-stadions, maar nu hoorde hij in het met 19.000 toeschouwers gevulde Wembley plots zijn naam gescandeerd worden. De Engelse fans zagen in de middenvelder namelijk dé oplossing om de impasse die zich van het EK-duel met Duitsland meester had gemaakt te doorbreken.

Toen hem werd gevraagd wat hij zou zijn geworden als het als profvoetballer niet zou zijn gelukt, antwoordde hij doodleuk: "Clubpromotor op Ibiza of Tenerife of zo." Een antwoord dat bij menig Britse voetballiefhebber in goede aarde viel.

De populariteit van de in Birmingham geboren Grealish, die al zijn hele leven voor Aston Villa uitkomt, is opmerkelijk, maar wel verklaarbaar. De man met de Ierse roots - hij speelde zes keer voor Ierland onder 21 - heeft een alledaagse uitstraling, maakt er geen geheim van wel een biertje of wat te lusten en is wars van sterallures, al doet het modieuze Beckham-haarbandje van de nummer 7 (ook al à la de oud-international) misschien anders vermoeden.

De onmiskenbare input van de invaller - "Ik probeer de fans van hun stoel te krijgen" - had Southgate niet kunnen vermurwen: in de kwartfinale tegen Oekraïne zat de uit bijgeloof altijd met opgerolde kousen spelende publiekslieveling gewoon weer op de bank. Het voor Engeland voorspoedige scoreverloop (4-0 winst) hield hem ook daar.

Lekker zuipen

Er is weinig reden om aan te nemen dat de bondscoach vanavond in de halve finale tegen Denemarken al vanaf het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Danny Makkelie een beroep zal doen op Grealish. De offensief ingestelde middenvelder wil zijn verdedigende taken nog weleens verwaarlozen en de nul is heilig verklaard bij The Three Lions.

Pas als de nood aan de man is, zal Grealish, voor wie landskampioen Manchester City in de markt schijnt te zijn, wellicht mogen opdraven. Zo niet, dan zou hij de wedstrijd waarschijnlijk liever vanaf een andere plek willen bekijken. "Als ik geen voetballer was geweest, zou ik net als mijn vrienden in de pub zitten om naar Engeland te kijken. En lekker zuipen."