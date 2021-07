Willem II vangt mooi bedrag voor Trésor, die Champions League gaat spelen met Genk

Willem II ziet middenvelder Mike Trésor vertrekken naar RC Genk. De Belgische jeugdinternational was twee seizoenen geleden een van de revelaties in de eredivisie, maar handhaafde zich afgelopen jaar maar ternauwernood met de Tilburgers.

De 22-jarige Trésor levert Willem II wel een mooie transfersom op, want zijn contract in Tilburg liep nog door tot medio 2023. Naar verluidt betaalt de nummer twee van België een bedrag van rond de drie miljoen euro voor de middenvelder.

Met de aanvallende impulsen van Trésor kende Willem II in de jaargang 2019/2020 het beste seizoen van de eeuw. De Tilburgers plaatsten zich voor Europees voetbal en wonnen dankzij de treffers van Trésor onder meer uitwedstrijden bij AZ en Ajax.

Laatste Europese treffer

Trésor gaat in elk geval de boeken in als de speler die voorlopig de laatste Europese treffer maakte van Willem II, op bezoek bij FC Progrès Niederkorn (0-5). Na een jaar waarin de Tilburgers in de eredivisie lang op een degradatieplaats stonden, kan de nieuwe trainer Fred Grim het geld van Trésor deels in de opbouw van een nieuw elftal steken.

Fred Grim is vanaf komend seizoen trainer van Willem II.