Volgende tegenvaller Jumbo-Visma: Martin haakt geblesseerd af

Martin met bebloed been en gezicht in de berm: einde Tour

Wielerploeg Jumbo-Visma heeft in de Tour de France opnieuw afscheid moeten nemen van een renner. Tony Martin kwam vlak na de start van de elfde etappe lelijk ten val en moest daarom worden afgevoerd in een ambulance.

Voor Martin komt er zo een einde aan een voor hem dramatisch verlopen Tour de France. In de eerste etappe botste hij tegen een bord van een fan op en dat zorgde voor een massale valpartij. Ook in de derde etappe Martin kwam hij ten val en de Duitser was daarom terug te vinden op de 156ste plaats in het algemeen klassement.

Het is op zijn zachtst gezegd nog niet de Tour de France van Jumbo-Visma. Eerder zag de Nederlandse wielerploeg ook al Primoz Roglic en Robert Gesink afhaken.

Kopman Roglic kwam eerder deze week ten val in de derde etappe en verliet zondag de Tour omdat hij te veel last had van zijn verwondingen. Gesink stapte een kleine week daarvoor af nadat hij eveneens in etappe drie onderuit was gegaan, waar dus ook Martin bij betrokken was.

